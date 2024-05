Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240516-1: Festnahme nach Einbruch in Wohnhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter legte seine Beute bereit

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (16. Mai) einen 39-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Hürth in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen soll er im Keller seine Beute zum Abtransport bereitgelegt haben. Alarmierte Polizisten nahmen ihn fest. Der Beschuldigte wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 4 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Wohnhauses an der Ribbertstraße bei der Polizei einen Einbrecher im Haus. Sie hatte zuvor verdächtige Geräusche gehört und bei der Kontrolle ihrer Kameraaufzeichnung eine Person erkannt, die die Haustür aufhebelte und das Haus betrat.

Alarmierte Polizisten umstellten und durchsuchten das Gebäude. Auf Ansprache verließ der Tatverdächtige den Keller des Hauses. Die Beamten nahmen ihn im Garten fest. Laut ersten Ermittlungen stand der einschlägig bekannte Tatverdächtige erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache auf Anordnung eine Blutprobe.

Die Einsatzkräfte sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

