Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Brand in Wohnung führt zu starker Rauchentwicklung

- Schnelles Eintreffen der Feuerwehr verhindert weitere Brandausbreitung

Am Freitagabend befand sich der Löschzug der Feuerwache 3 gegen 18 Uhr auf der Rückfahrt von einer anderen Einsatzstelle, als der Alarm für einen weiteren Brandeinsatz einlief. In der Erwin-Hageloh-Straße im Stadtteil Bad Cannstatt kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bereits nach vier Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein.

Es war bereits eine starke Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster erkennbar. Mit einem mobilen Rauchverschluss sicherte ein Atemschutztrupp das Treppenhaus gegen eine Rauchausbreitung und brachte die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes ins Freie.

Der Brand konnte von einem Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Die Wohnung war jedoch stark verraucht und musste mit maschinellen Lüftungsgeräten entraucht werden. Zwei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und leichtverletzt in eine Stuttgarter Klinik transportiert.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 2: Gerätewagen-Transport

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell