POL-BO: E-Scooter-Unfall in Herne: 18-Jährige kommt ins Krankenhaus

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (16. Februar) in Witten ist eine Fußgängerin verletzt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 61-jährige Fußgängerin aus Witten gegen 18.55 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg an der Vormholzer Straße in Richtung Wittener Straße unterwegs. Zur ...

