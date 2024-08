Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW rollt über den Arm einer Seniorin

Ludwigslust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Ludwigslust wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte gegen 10:20 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer in der Lindenstraße in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür soll es zur Berührung mit eine 84-jährigen Fahrradfahrerin gekommen sein, die am PKW vorbeifahren wollte. Dabei sei die 84-Jährige auf die Fahrbahn gestürzt. Im gleichen Moment soll ein 75-jähriger Autofahrer die Seniorin überholt haben und mit einem Reifen über einen Arm der am Boden liegenden Frau gefahren sein. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei schwer am Arm und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell