Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann sprüht Hakenkreuz und Davidstern an Hauswand: Festnahme von Tatverdächtigem

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Freitag gegen 23:45 Uhr rief ein Zeuge die Polizei in die "Große Rosenstraße" in Kassel, da ein Mann dort gerade im Hinterhof eine Hauswand besprühte. Nahezu zeitgleich meldete sich eine weitere Augenzeugin über den Notruf bei der Polizei, die exakt den gleichen Vorfall schilderte und eine Beschreibung des Graffiti-Sprayers abgab. Der durch eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Mitte ertappte Tatverdächtige ergriff nach Erblicken des Polizeifahrzeugs die Flucht und lief in Richtung Rudolf-Schwander-Straße davon. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung nahmen die Polizisten ihn fest. Der 35-Jährige aus Kassel hatte eine Tasche mit 24 Sprühdosen dabei, die beschlagnahmt wurden. An der Hauswand stellten die Polizisten schließlich frische Graffitis fest, wobei es sich um ein Hakenkreuz, eine SS-Rune, einen Davidstern sowie die Schriftzüge "Shalom Mosad" und "Leben oder STEB" handelt. Den festgenommenen 35-Jährigen, der einen verwirrten Eindruck machte, aber weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss stand, brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung verantworten.

