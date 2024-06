POL-EL: Neuenhaus - Mauer beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Kapelle an der Straße Am Wall-Süd in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

