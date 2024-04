Polizei Düren

POL-DN: Senior in seiner Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Miesheimer Weg in Düren haben Unbekannte am Montag (29.04.2024) einen 70-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18 Uhr klingelten drei Unbekannte an der Tür des 70-Jährigen. Als er öffnete, schlug ein männlicher Täter dem Mann sofort in sein Gesicht. Die Täter drängten den Mann zurück in seine Wohnung und forderten diesen mehrfach zur Herausgabe seines Geldes auf. Der Mann händigte den Räubern daraufhin seine Geldbörse samt Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus. Die Täter hielten sich im Anschluss ca. 15 Minuten in der Wohnung des Seniors auf und entwendeten das Mobiltelefon, ein Feuerzeug und den Schlüsselbund des Geschädigten.

Wenig später stellte der Geschädigte fest, dass die Täter auch sein gegenüber der Anschrift geparkten, grauen Pkw der Marke Mercedes stahlen. An dem Kombi, Modell C-Klasse, befanden sich zum Tatzeitpunkt zwar keine Kennzeichen, jedoch befanden sich im Fahrzeug ungesiegelte Kennzeichen-Dubletten (DN-HE 579). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter bei ihrer Flucht diese auf dem entwendeten Pkw nutzten.

Der Geschädigte konnte die drei Räuber einheitlich wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 60 kg - Ca. 20-30 Jahre alt - Dunkle Haare, dunkle Augen - Kein Bartwuchs - Dunkel gekleidet - Hochdeutsche Jugendsprache

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

