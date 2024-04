POL-DN: Jugendliche entleeren Reinigungsmittelflaschen auf Kinderspielplatz

Kreis Düren (ots) - Am Montagabend (29.04.2024) kam es im Kreis Düren zu zwei Alleinunfällen von Kradfahrern, die zu Verletzungen führten. Um 18:10 Uhr verlor ein 59-jähriger Motorradfahrer auf der L246 von Brück kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden am ...

