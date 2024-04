Polizei Düren

POL-DN: Raubversuch am Bahnhof

Düren (ots)

In der Lagerstraße kam es Montagnacht (29.04.2024) zu einem versuchten Raub. Ein 34-Jähriger aus Düren war von einem bislang unbekannten Mann mit einem Gegenstand verletzt worden.

Der Mann aus Düren hatte sich, ersten Erkenntnissen zufolge, gegen 22:30 Uhr am Südeingang des Bahnhofs aufgehalten. Dort wurde er von dem unbekannten Tatverdächtigen, der in Begleitung zweier männlicher Personen war, aufgefordert, sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als sich der 34-Jährige weigerte und dem Unbekannten einen Stoß versetzte, zog dieser einen gefährlichen Gegenstand hervor und fügte dem 34-Jährigen mit diesem eine Schnittverletzung am Arm zu. Anschließend entfernten sich die drei Männer. Der 34-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen konnte der 34-Jährige wie folgt beschreiben:

- Etwa 18-20 Jahre alt - Etwa 180 cm groß - Bekleidet mit einer dunklen Base-Cap - Rundliches Gesicht

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell