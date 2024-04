Polizei Düren

POL-DN: Zwei Alleinunfälle, drei Verletzte

Kreis Düren (ots)

Am Montagabend (29.04.2024) kam es im Kreis Düren zu zwei Alleinunfällen von Kradfahrern, die zu Verletzungen führten.

Um 18:10 Uhr verlor ein 59-jähriger Motorradfahrer auf der L246 von Brück kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Eine Stunde später, um 19:20 Uhr, kam es auf der Keltenstraße in Inden zu einem weiteren Alleinunfall, bei dem gleich zwei Personen verletzt wurden. Der 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er einige Meter durch den dortigen Grünstreifen fuhr, stieß er gegen eine Erdhäufung und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, er wurde ambulant behandelt. Die Sozia des Fahrers hingegen, eine 22-Jährige Dürenerin, erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Kleinkraftrad wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des 20-Jährigen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell