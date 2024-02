Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240225 - 0224 Frankfurt - Sachsenhausen: Fahrzeugkontrolle führt zu Drogenfund

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 24. Februar 2024 kontrollierten Polizeibeamte gegen 17. 00 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Kennedyallee. Im Fahrzeug fanden die Beamten drei Plomben mit insgesamt ca. 2 Gramm Kokain sowie einen Taser. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der elterlichen Garage des 26-jährigen Fahrers wurden die Beamten erneut fündig. Knapp 370 Gramm Marihuana und ca. 100 Gramm teils in Plomben verkaufsfertig verpacktes Kokain lagerten dort. Da der 26-Jährige diese Garage zwar offensichtlich als Lagerungsort nutzte, jedoch an der elterlichen Anschrift nicht mehr wohnhaft ist, und auch sonst über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell