Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Überholmanöver führte zu Sturz zweier Rennradfahrer

Berghaupten (ots)

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagabend in der Straße "Auf dem Grün" unweit eines Regionalmarkts zum Sturz von zwei Rennradfahrern einhergehend mit leichten Verletzungen geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 20:10 Uhr in einer dortigen Unterführung eine Inlineskaterin. Gleichzeitig nahten sich im Gegenverkehr drei hintereinanderfahrende Rennradlenker. Während die vorausfahrende Velo-Fahrerin mangels Ausweichmöglichkeiten abrupt abbremsen und anhalten konnte, gelang dies den beiden nachfolgenden Rennradfahrern nicht mehr. Die beiden 28 und 34 Jahre alten Radler fuhren sich gegenseitig auf und kamen zu Fall. Zu einer Berührung mit dem überholenden Auto kam es nicht. Der Schaden an den hochwertigen Rennrädern wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

/wo

