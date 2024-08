Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Söllingen - Giftköder ausgelegt, Zeugen gesucht

Rheinmünster, Söllingen (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Unbekannter Giftköder in Form von "Würstchen" an der Verlängerung des Feldwegs "Am kleinen Grund" ausgelegt haben. Ein Hundehalter meldete diese Woche der Polizei, dass sein Hund bereits Mitte Juli durch Aufnahme eines mutmaßlichen Giftköders tiermedizinisch behandelt werden musste. Ob weitere Hunde durch die verdächtigen Lebensmittel geschädigt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07229 6972-14 zu melden.

Wie kann man vorbeugen, dass sich der eigene Hund beim Spazierengehen vergiftet?

- Erziehung schon im Welpenalter - kein Fressen unterwegs aufnehmen. Wir empfehlen in Hundeschulen schon früh mit dem Training zu beginnen und sich Tipps zu holen. - Beobachten Sie Ihren Hund beim Spazierengehen - erziehen Sie ihn so, dass er auf Abruf sofort zu Ihnen kommt, z. B. wenn er etwas fressen will. Lassen Sie Ihren Hund nicht aus dem Blickfeld. - Wenn bekannt ist, dass Giftköder in der Gegend ausgelegt werden, lassen Sie Ihren Hund angeleint, wenn Sie nicht ausschließen können, dass er fremdes Futter aufnimmt. - Bieten Sie ihm genug Futter an. - Meiden Sie Orte, an denen Giftköder gefunden wurden. - Im Zweifel ziehen Sie Ihrem Hund einen Maulkorb oder Giftköderschutz an.

Wie erkenne ich, ob mein Haustier vergiftet wurde?

- Unruhe, Erbrechen (evtl. mit schaumiger Konsistenz) - Durchfall - Blasses Zahnfleisch - Ungewöhnliche Pupillengröße, entweder stark verengt oder auch erweitert - Blut im Urin - Blut im Stuhlgang - Krämpfe - Muskelzittern - Absinkende Körpertemperatur - Apathie oder Bewusstlosigkeit

Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass der Hund Gift aufgenommen hat?

- Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Hund Gift aufgenommen hat, nehmen Sie eine Probe des ausgelegten Köders mit. Ziehen Sie Handschuhe an. - Beruhigen Sie Ihren Hund und sichern Sie ihn, dass er nicht wegläuft. - Gehen Sie schnellstmöglich zum Tierarzt. - Falls Ihr Hund bewusstlos ist, bringen Sie ihn in die stabile Seitenlage und halten Sie die Atemwege und Maul unbedingt frei.

Rat finden Sie bei der Notrufzentrale für Vergiftungen in Freiburg, Universitätsklinikum: Tel.: 0761 / 19 240 oder 270 4361 (24h) /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell