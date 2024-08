Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Ausgerastet

Kuppenheim (ots)

Vier verletzte Personen gab es nach einem Vorfall in einem Linienbus in der Friedrichstraße. Ein bislang unbekannter Mann stieg am Mittwoch kurz vor 17:30 Uhr am Bahnhof in Kuppenheim in einen Linienbus der in Richtung Haueneberstein unterwegs war. Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in der Friedrichstraße kam es dann zu unvermittelten massiven körperlichen Angriffen gegen zwei Kontrolleure, den Busfahrer und mindestens zwei hilfeleistende Mitfahrer im Bus. Eine 49-jährige Kontrolleurin wurde durch Schläge im Gesicht so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der 57-jährige Busfahrer wie auch ein hilfeleistender 20 Jahre alter Fahrgast erlitten Bissverletzungen durch den Angreifer. Ein 46-jähriger, ebenfalls hilfeleistender Fahrgast, wurde durch Tritte des bislang Unbekannten verletzt. Dem Angreifer gelang dann die Flucht. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse durch zwischenzeitlich gesichertes Videomaterial. Der Angreifer wurde als 25-30 Jahre alt mit sehr dunkler Haut beschrieben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer hellblauen, modisch zerrissenen, Jeans. Er flüchtete nach der Tat über das Gelände einer Tankstelle und beschädigte hierbei einen dort stehenden Pkw. Anschließend rannte er weiter in Richtung Kolpingstraße. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 entgegen. /ag

