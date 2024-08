POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Willstätt (ots) - Am 22.08.2024, gegen 06:00 Uhr waren die Feuerwehren aus Willstätt und Kehl erneut im Einsatz. In der Bachstraße in Wilstätt-Sand geriet, vermutlich durch einen technsichen Defekt, ein Verteilerkasten in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Durch die vorhandenen Rauchgase wurden zwei Personen leicht verletzt und in ein naheliegendes Klinikum eingeliefert. Gebäudeschaden ist nicht entstanden./ AFK ...

