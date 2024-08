Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Illegales Kraftfahrzeugrennen

Oppenau (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Verdacht auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen besteht, kam es am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der Kreisstraße 5370. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße von der Abzweigung Ottenhöfen kommend in Richtung Oppenau. In Höhe der Klosterruine verlor er in einer dortigen Linkskurve, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seine Honda und kam zu Fall. Im Anschluss prallt er gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 20-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, soll der junge Mann die Strecke vorher bereits mehrfach hin- und her gefahren sein. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. /ag

