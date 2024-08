Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Beleidigung und Straßenverkehrsgefährdung - ZEUGENAUFRUF

Achern (ots)

Am 21.08.2024, gegen 12:15 Uhr befuhr eine PKW-Führerin die Eisenbahnstraße in Richtung Industriegebiet. Kurz vor der dortigen Unterführung wurde sie von einem bislang unbekannten Motorradfahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt und hierbei mittels einer unflätigen Geste beleidigt. Durch den Überholvorgang kam es auch zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr. Zeugen oder auch Führer anderer Fahrzeug, die durch die gefährliche Fahrt des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern unter der Telefonnummer 07841 70660 in Verbindung zu setzen. /AKF

