POL-OG: Baden-Baden - E-Bike aus Keller gestohlen

Offenburg (ots) - Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad wurde eine 64-Jährige am Dienstagabend leicht verletzt. Die Frau war gegen 19:15 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Rammersweierstraße unterwegs, als sie gegen einen Bordstein geriet und zu Fall kam. Die Velo-Fahrerin begab sich im Anschluss selbständig zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

mehr