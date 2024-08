Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten, Appenweier - Langfingern die Gelegenheit nehmen - Hinweise der Polizei

Berghaupten, Appenweier (ots)

Langfinger haben es zuletzt immer wieder auf in Autos zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen. Sowohl im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Gengenbach, als auch im Gebiet des Polizeipostens Appenweier, haben die Diebstähle aus Fahrzeugen zugenommen. Den Tätern wurde es hierbei oftmals zu leicht gemacht. Gerade in ländlichen Regionen, wo die Welt noch in Ordnung ist oder zu sein scheint, werden fahrlässiger Weise Autos unverschlossen abgestellt. Gelegenheit macht in diesem Fall Diebe. Um dies zu verhindern, übergab der Polizeiposten Gengenbach nun zwei Hinweisschilder an die Gemeinde Berghaupten. Diese Hinweise, nichts im Fahrzeug zurück zu lassen, wurden nun an den beiden Parkplätzen des Pappelwaldsees angebracht. Die jüngsten Beispiele in Berghaupten und im Raum Appenweier zeigen: In den vergangenen Wochen wurden aus mehreren Fahrzeugen, zum Beispiel im Bereich Pappelwaldsee, Urloffen oder Legelshurst, neben Bargeld auch Ausweisdokumente und Bankkarten entwendet, welche in der Folge auch verwendet wurden. Neben Randgemeinden (nächtliches Parken, auch auf dem eigenen Grundstück, wie zum Beispiel Hofeinfahrten, Carports, offene Garagen) verzeichnet die Polizei solche Taten oft an Parkplätzen von Gebieten, in denen Menschen zur Joggingrunde, zum Gassi-Gehen oder zum Baden ihr Fahrzeug mit ihren darin befindlichen Wertgegenständen zurücklassen. Daher wurden die Schilder nun auch am Pappelwaldsee angebracht. Für alle Abstellorte gilt aber generell:

- Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl auf. - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn diese keine Wertsachen enthalten.

