POL-OG: Lahr - Körperverletzung und räuberische Erpressung

Rust (ots) - Erfolg hatte am Montagmorgen ein 63-jähriger Betrüger in Rust, als er an Bargeld und an einen Staubsauger einer älteren Dame gelangte. Nach ersten Erkenntnissen gab sich der Mann gegen 11 Uhr als Vertreter eines Staubsaugerherstellers aus und gaukelte der Frau vor ihren Staubsauger gegen eine Vorauszahlung überprüfen zu müssen. Durch Zeugenangaben konnte der mutmaßliche Betrüger ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Zeugen oder ...

