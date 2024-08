Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Aufmerksame Nachbarin verhindert Wohnwagendiebstahl

Lichtenau (ots)

Aufmerksame Nachbarn sind oftmals der beste Diebstahlschutz. Ein Paradebeispiel hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Am Waldhag" zugetragen. Gegen 1:20 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie drei männliche und schwarz gekleidete Personen den Wohnwagen eines Nachbarn die Straße herunterschoben. Als die wachsame Nachbarin die Männer ansprach, flüchteten diese augenscheinlich in Richtung Windeckstraße und sollen von dort in einem dunklen Fahrzeug weggefahren sein. Der Wohnwagen konnte danach wieder zurück an seinen Stellplatz geschoben werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier in Bühl zu melden. /al

