POL-OG: Hornberg - Bei Einbruch gestört?

Rastatt (ots) - Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist nach einem Einbruch in ein Spielcasino in der Werkstraße zu verzeichnen. Nach ersten Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag gegen 2:20 Uhr in das Casino ein, indem sie mit einer mitgebrachten Leiter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten stiegen. Im Anschluss wurden offenbar zwei Spielautomaten aufgebrochen und deren ...

mehr