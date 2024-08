Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Spielcasino eingebrochen

Rastatt (ots)

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist nach einem Einbruch in ein Spielcasino in der Werkstraße zu verzeichnen. Nach ersten Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag gegen 2:20 Uhr in das Casino ein, indem sie mit einer mitgebrachten Leiter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten stiegen. Im Anschluss wurden offenbar zwei Spielautomaten aufgebrochen und deren Geldkassetten gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /al

