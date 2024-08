Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Kabelbrand in Keller

Gaggenau, Ottenau (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der technische Defekt an einer Wallbox am Montagmittag zu einem Kabelbrand im Keller eines Anwesens in der Josef-Vogt-Straße geführt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und konnten den gegen 13:30 Uhr ausgebrochenen Brand löschen. Personen kamen keine zu Schaden. Der Sachschaden wird etwa 3.000 Euro taxiert.

