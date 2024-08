Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Verkehrsunfall verletzt geflüchtet

Lahr (ots)

Der Verkehrsunfall eines 28-Jährigen hielt Beamte des Polizeireviers Lahr am Sonntag auf Trab. Zeugen meldeten kurz vor 9 Uhr, dass ein Motorradfahrer in der Dinglinger Hauptstraße gegen ein geparktes Auto gefahren sein soll und sich anschließend augenscheinlich verletzt durch verschiedene Gärten aus dem Staub gemacht hätte. Ermittlungen zum zurückgelassenen Motorrad und Zeugenbefragungen führten die Beamten am Mittag schließlich zu dem 28 Jahre alten Mann. Mitunter ausschlaggebend für seine Flucht dürfte der Umstand gewesen sein, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine medizinische Untersuchung des zuvor Geflüchteten zeigte, dass der 28-Jährige sich bei dem Unfall schwer verletzt hatte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

/ma

