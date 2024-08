Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Scheunenbrand in Walzbachtal greift auf mehrere Gebäude über

Walzbachtal, Landkreis Karslruhe (ots)

Die Feuerwehr Walzbachtal wurde am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr zu einem Scheunenbrand in die Steiner Straße alarmiert. Bei Ankunft stand eine Scheune im Vollbrand. Durch die hohe Brandlast griff das Feuer auf insgesamt drei weitere Scheunen über. Durch den Einsatz von Wenderohren der drei Drehleitern und mit Riegelstellungen von insgesamt 8 C-Rohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die direkt angrenzenden Wohngebäude verhindert werden. Ein Bewohner des Wohnhauses wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. 3 weitere Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zwei Notfallseelsorger betreuen Nachbarn und Angehörige vor Ort. Über 150 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind an der Einsatzstelle im Ortsteil Wössingen der Gemeinde Walzbachtal im Einsatz. Wegen einer möglichen Einsturzgefahr der betroffenen Gebäude sind mehrere Fachberater Einsturz an der Einsatzstelle tätig. Technische Unterstützung kommt von der Drohneneinheit des ASB. Zusätzlich alarmiert wurde die Fachgruppe Räumen des THW sowie die Stabsgruppe der Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe. Durch die sommerlichen Temperaturen bedingt, werden die zahlreichen eingesetzten Einsatztrupps unter Atemschutz durch nachalarmierte Kräfte ersetzt. Hierzu werden weitere Feuerwehren alarmiert. Ein Einsatzende ist noch nicht absehbar. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Aufgrund der starken Rauchgaswolke wurde über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe eine NINA Warnmeldung ausgelöst.

