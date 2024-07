Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Personensuche auf dem Rhein bei Philippsburg mit glücklichem Ausgang

Philippsburg, Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einer Suche nach einer vermissten Person auf dem Rhein wurden zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei am frühen Dienstagnachmittag nach Philippsburg-Rheinsheim alarmiert. Über die Bundespolizei wurde eine Person auf der Rheinbrücke der Bundesstraße 35 zwischen dem pfälzischen Germersheim und dem badischen Philippsburg gemeldet. Nachdem die Person nicht mehr am Brückenrand gesehen wurde, setzte sich die Rettungskette in Kraft. Aus dem Bereich des Landkreises Karlsruhe waren insgesamt 10 Boote der Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Dettenheim, der Werkfeuerwehr des Kernkraftwerks Philippsburg sowie von den DLRG-Ortsgruppen Nordhardt, Oberhausen-Rheinhausen und Karlsruhe im Einsatz. Neben der Unterstützung durch die Rettungskräfte aus dem Landkreis Germersheim beteiligte sich auch ein Hubschrauber der Polizei an der Suchaktion. Nach dem Einsetzen der Boote an den verschiedenen Anlegestellen wurde von allen beteiligten Booten eine Suchkette von Rheinkilometer 384 - 292 gebildet. Kurz vor 14:00 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, die vermisste Person wurde von der Polizei angetroffen und ist wohlauf. Die Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz waren mit zahlreichen Kräften der Feuerwehren der Stadt Germersheim sowie der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit mehreren Booten und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatz - und Abschnittsleitung im Landkreis Karlsuhe bildeten die Feuerwehren Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen unter dem Philippsburger Kommandanten Rudolf Reiß. Seitens der Feuerwehren auf badischer Seite waren über 60 Kräfte im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell