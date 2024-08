Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Ubstadt-Weiher (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein Feuer das Dach eines Mehrfamilienwohnhauses im Ortsteil Ubstadt teilweise vollständig zerstört. Ein Bewohner hat sich dabei mittelschwer verletzt und wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schadensursache und die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher wurde zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. "Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, haben wir eine sehr starke Rauchentwicklung über den Haus festgestellt und Flammen waren über dem Dach bereits sichtbar", berichtete Timo Postweiler. Er war der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Feuerwehr hat aus der vom Brand betroffenen Wohnung eine Person gerettet. Die weiteren Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. "Insgesamt wurden aus dem Mehrfamilienhaus 18 Personen in Sicherheit gebracht. Eine Person haben wir ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde durch Rauchgase verletzt und hatte sich Verbrennungen zugezogen", so Markus Münch, organisatorischer Leiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Die örtliche Feuerwehr wurde bei der Brandbekämpfung unterstützt durch Überlandhilfe aus Kronau, Bad Schönborn, Kraichtal und Bruchsal. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps bekämpften den Brand in dem Gebäude. "Mit den beiden Drehleitern aus Bad Schönborn und Bruchsal konnten wir das Feuer auch über das Dach löschen", berichtete Timo Postweiler weiter. Vom nahen Kraichbach wurden zwei Schlauchleitungen mit je 500 m Länge verlegt. Über diese Leitungen konnte die Einsatzstelle mit weiterem Löschwasser versorgt werden. Hier kamen Sonderfahrzeuge der Feuerwehr Bruchsal zum Einsatz. Dem Einsatzleiter stand die gemeinsame Führungsgruppe der Feuerwehren Ubstadt-Weiher und Kronau zur Verfügung. Die Drohneneinheit der Feuerwehr Kronau hat den Eisatzleiter mit umfassenden Bilder auch von oben unterstützt. Die in Sicherheit gebrachten Bewohner wurden von Kräften der Psychosozialen Notfallversorgung betreut. Zur Beurteilung der Standfestigkeit des Dachgeschosses wurden Bauverständige zur Einsatzstelle beordert. Kreisbrandmeister Jürgen Bordt und sein Stellvertreter Dominik Wolf machten sich an der Einsatzstelle ein Bild vom Schadensausmaß und den Arbeiten der Rettungskräfte. Sechs Streifenwagenbesatzungen von den Revieren Bad Schönborn, Bruchsal und Philippsburg waren zur Absperrung der Einsatzstelle und zur Ermittlung der Brandursache vor Ort. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht ermittelt. Brunhilde Schlageter vom örtlichen Ordnungsamt organsierte die Unterbringung der 18 aus den sechs Wohneinheiten in Sicherheit gebrachten Person. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Vom Rettungsdienst waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Bereitschaften des DRK aus Ubstadt-Weiher und Kirrlach im Einsatz. "Neben der Versorgung der verletzten Person stellten wir den Einsatzkräften der Feuerwehr auch kühlenden Getränke und einen Imbiss bereit", berichtete Markus Münch weiter. Insgesamt waren unter seiner Leitung 18 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Der im Urlaub weilende Bürgermeister Tony Löffler wurde ständig über das Einsatzgeschehen informiert.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell