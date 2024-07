Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Bus muss Notbremsung durchführen- Person im Bus wird leicht verletzt-Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Herdecke (ots)

Eine Notbremsung musste eine 37-jährige Busfahrerin am 11.07.2024, gegen 11:15 Uhr, auf der Stiftsstraße in Herdecke durchführen. Sie befuhr mit dem Linienbus der Marke MAN die Stiftsstraße in Fahrtrichtung Brinkstraße. In Höhe der Einmündung Goethestraße nahm ihr ein weißer Kleinwagen die Vorfahrt. Dieser fuhr von der Goethestraße in die Stiftstraße ein. Nur durch die Notbremsung der Busfahrerin konnte eine Kollision beider Fahrzeuge verhindert werden. Im Bus stützte eine 75-jährige Herdeckerin. Sie wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der weiße Kleinwagen entfernte sich über die Stiftsstraße in unbekannte Richtung. Augenscheinlich soll im Pkw eine weibliche Person gesessen haben.

Die Fachdienststelle Verkehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher noch weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Wenn sie Hinweise zum Sachverhalt haben, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell