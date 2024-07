Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Werkzeug aus Transporter gestohlen- Hinweis zu Individualnummern

Gevelsberg (ots)

Werkzeuge im Wert von über 1000 Euro wurden bei einem Diebstahl aus einem Transporter gestohlen. Der Pkw der Marke Peugeot parkte zwischen dem 09.07.2024, 17:00 Uhr und dem 10.07.2024, 08:00 Uhr auf dem Parkplatz "Knapp" an der Burbecker Straße in Gevelsberg. Unbekannte Täter beschädigten das Schloss der Türen und gelangten so in das Fahrzeug. Es wurde ein Bohrhammer, ein Akkuschrauber und weitere Werkzeuge gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal ganz deutlich: Lassen sie keine Wertgegenstände oder Werkzeuge im Fahrzeug. Täter erhoffen sich gerade in Firmenfahrzeugen hochwertige Geräte oder Werkzeuge. Verfügen ihre Werkzeuge oder Geräte über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

Im konkreten Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell