POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Durch einen Anrufer wurde am späten Mittwochabend (19.04.2024, 22:50 Uhr) ein Brand an einem Supermarkt in der Oppauer Straße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr stellte an der dortigen Eingangstür einen brennenden Mülleimer fest. Dieser konnte umgehend gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Eingangstür des Markts in Form von Rissen im Glas beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

