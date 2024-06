Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstähle von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.

Zwischen dem 17.06.2024, 19:00 Uhr, und dem 18.06.2024, 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die Parksensoren eines in der Alexander-Fleming-Straße abgestellten VW Touareg. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bei einem in der Marie-Juchacz-Allee abgestellten VW Touareg wurden im Zeitraum zwischen dem 15.06.2024 und dem 20.06.2024 ebenfalls die Parksensoren entwendet.

Bei einem in der Thüringer Straße abgestellten VW Polo, einem in der Eisenbahnstraße geparkten Mazda Premacy und einem in der Mundenheimer Straße stehenden VW Polo wurden zwischen dem 19.06. und dem 20.06.2024 die Katalysatoren entfernt und gestohlen.

In diesen Fällen werden Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Auch bei einem in der Friedrich-Bassemir-Straße abgestellten Opel Astra wurde der Katalysator zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell