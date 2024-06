Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Speyer (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend (20.06.2024, gegen 22 Uhr) in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer. Ein Streit zwischen einem 30-jährigen und einem 42-jährigen Bewohner eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als ein Sicherheitsdienstmitarbeiter schlichten wollte, versuchte der 30-Jährige auch diesen zu schlagen. Zahlreiche Bewohner kamen hinzu, um die Situation zu beobachten. Aufgrund der unklaren Ausgangslage wurde die Unterkunft mit starken Polizeikräften aufgesucht. Da der 30-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen den 30-Jährigen und gegen den 42-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

