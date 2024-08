Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, B3 - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Kippenheim (ots)

Am Montag kurz nach 3 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die B3 von Mahlberg in Richtung Kippenheim, als er am Ortsteingang Kippenheim mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einhergehenden Müdigkeit von der Fahrbahn abkam. Dabei soll der Heranwachsende nach links einen kleinen Hang heruntergefahren sein und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidiert sein. Ein Atemalkoholtest brachte bei dem Mann einen Wert von knapp zwei Promille zutage. Den Verunfallten erwartet nun eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer; er blieb unversehrt.

/al

