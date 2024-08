Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Geschädigte nach Handtaschendiebstahl gesucht - Nachtragsmeldung-

Kuppenheim (ots)

Nach dem Handtaschendiebstahl am Samstagmittag auf einem Parkplatz in der Straße "In der Kleinau" hat sich die bestohlene Frau bei den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim gemeldet. Der Zeugenaufruf ist somit gegenstandslos.

/wo

Ursprungsmeldung vom 19.08.2024, 10:01 Uhr

Kuppenheim Beamte des Polizeireviers Gaggenau sind nach dem Diebstahl einer Handtasche nicht wie üblich auf der Suche nach dem unbekannten Täter, sondern der bestohlenen Frau. Diese soll sich Zeugenangaben zufolge am Samstag kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "in der Kleinau" aufgehalten haben, als ein 36-Jähriger die Handtasche der Frau an sich genommen haben soll. Ein 28-Jähriger beobachtet das Geschehen und wollte auf den Mittdreißiger zugehen, als dieser die Handtasche wegwarf und flüchten wollte. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung gelang es dem 28-Jährigen, den mutmaßlichen Dieb zu stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach der zuvor bestohlenen Frau, die die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hat. Sie soll ein Fahrzeug mit Rastatter Zulassung gefahren sein. Die Frau oder weitere Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei der Polizei zu melden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell