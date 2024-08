Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B27, A864, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter entsorgt rund 130 Altreifen in einer Wiese am Straßenrand - Polizei bittet um Hinweise (02./05.08.24)

Donaueschingen, B27, A864 (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag hat ein Unbekannter rund 130 Altreifen im Bereich der Betriebsumfahrung der B27/A864 entsorgt. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf Höhe der zur Betriebsumfahrung gehörenden Brücke auf der Seite des Solarparks neben dem Straßenrand insgesamt 132 Altreifen verschiedener Größe fest, die ein Unbekannter dort einfach in den Feldrain warf und wieder davonfuhr. Zum Transport der großen Menge an Altreifen muss er ein größeres Fahrzeug, oder einen Anhänger benutzt haben.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Umweltsünder geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, bei der Polizei zu melden.

