POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Seniorin mit Dachreinigungsarbeiten betrogen - Polizei rät zur Vorsicht! (18.07./05.08.2024)

Gaienhofen, Horn (ots)

Unbekannte Täter haben eine Seniorin über den Zeitraum der letzten vier Wochen mit überteuerten Dachreinigungsarbeiten betrogen. Die unbekannten Täter nahmen an der Wohnanschrift der Frau zunächst Kontakt auf und boten ihr die Reinigung des Daches ihres Eigenheimes an. Nachdem die Betrüger an zwei Tagen Arbeiten verrichteten, forderten sie die Frau zur Zahlung von zunächst rund 7.500 Euro auf. In gutem Glauben an die Seriosität der Handwerker und das vereinbarungsgemäß gereinigte Dach überwies sie das Geld. Eine Woche später tauchten die Unbekannten erneut an der Wohnanschrift auf, übergaben der Frau den Durchschlag einer gefälschten Leistungsvereinbarung und stellten eine weitere Zahlungsforderung in Höhe von nochmals 5.000 Euro. Nachdem die Seniorin den Betrag nicht bezahlte, suchten sie die Betrüger ein weiteres Mal auf und forderten unter Drohungen die Zahlung des "noch offenen" Betrags. Durch die unbekannten Männer verängstigt erzählte die Frau ihrer Familie noch vor einer weiteren Überweisung von den Vorfällen, woraufhin der Betrug aufflog.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Vorsicht bei sogenannten "Haustürgeschäften" und Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Haustür auftauchen und günstige Arbeiten anbieten bzw. Geschäfte abschließen wollen. Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerkern zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

