LPI-EF: Positiver Drogenvortest

Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf eine Baustelle in Sömmerda abgesehen. Die Unbekannten hatten zunächst den Zaun geöffnet und gelangten auf das Gelände. Dort machten sie sich zunächst am Stromkasten zu schaffen und schalteten die Energie ab. Anschließend schnitten sie eine noch unbekannte Menge an Stromkabel ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Mitarbeiter der Baufirma bemerkten den Diebstahl Montagmorgen. Die hinzugerufenen ...

