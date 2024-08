Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Motorräder gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in Erfurt gleich auf zwei Motorräder abgesehen. Zunächst näherte sich ein Langfinger einer Aprilia, welche im Wacholderweg abgestellt worden war. Der Täter startete auf noch unbekannte Art und Weise den Motor und fuhr mit dem Zweirad im Wert von über 4.600 Euro davon. Wenige Straßen entfernt, im Hagebuttenweg, hatte sich ein Dieb an einer Honda zu schaffen gemacht. Auch er flüchtete mit seiner Beute im Wert von 3.000 Euro in unbekannte Richtung. Beide Besitzer bemerkten den Diebstahl Montagmorgen und informierten die Polizei. (SE)

