LPI-EF: Erfolgloser Erpressungsversuch

Erfurt (ots) - Samstagnachmittag fand ein Erfurter seinen gestohlenen Motorroller wieder. Der 48-Jährige war in der Kronenburggasse in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er seinen Augen nicht traute. Dort stand sein Roller der Marke "Rex" im Wert von etwa 400 Euro, welchen er vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet hatte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an dem Zweirad Schäden und Manipulationen am ...

mehr