POL-KN: (Konstanz) Notlandung eines Motorflugzeugs - rund 30.000 Euro Schaden am Flieger (06.08.2024)

Konstanz (ots)

Bei der Notlandung eines Motorflugzeugs auf einer Wiese an der Allensbacher Straße ist am Dienstagnachmittag ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Aufgrund plötzlich ausfallenden Antriebs musste die 54-jährige Pilotin, die in Begleitung eines 56 Jahre alten Co-Piloten unterwegs war, bereits kurz nach dem Start auf dem Flugplatz in Konstanz auf einem Feld neben der Allensbacher Straße notlanden. Beide Piloten blieben dabei unverletzt. An dem Triebwerk des Fliegers entstand durch die ungeplante Landung jedoch ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Acker blieb unbeschädigt. Das Pilotenteam kümmerte sich selbstständig um die Bergung der Maschine.

