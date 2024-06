Polizei Hagen

POL-HA: Frau ruft nach Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Dienstag (25.06.) verständigte eine Hagenerin in den Abendstunden die Polizei und gab an, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ihr Lebensgefährte habe sie in der Wohnung im Bereich der Innenstadt bei einem Streit als "Hure" beleidigt und ihr mehrmals mit der Hand in das Gesicht geschlagen. Die Frau sei durch den Angriff zu Boden gegangen. Der 31-Jährige habe ihr dann mit dem Fuß in das Gesicht getreten. Ihr Lebensgefährte gab bei der Polizei an, dass es lediglich zu einer Rangelei gekommen sei. Er habe seine Freundin weder geschlagen, getreten noch beleidigt. Nach Angaben der Hagenerin kam es in der Vergangenheit bereits öfter zu Konflikten mit körperlichen Übergriffen zu ihrem Nachteil. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der 31-Jährige musste darüber im Beisein der Beamten die Wohnung verlassen. Sie sprachen darüber hinaus ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. (arn)

