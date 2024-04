Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Alkoholisierter Randalierer leistet Widerstand

Frankfurt am Main; Rödelheim (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein 41-jähriger Mann mit später ermittelten 2 Promille am Haltepunkt Frankfurt- Rödelheim auffällig.

Er entnahm in einer Bäckereifiliale diverse Waren aus der Verkaufstheke und warf diese umher. Dabei beschädigte der Mann eine an der Theke angebrachte Plexiglas-Scheibe, des Weiteren spuckte er mehrfach in das Geschäft und belästigte Reisende. Zudem wurde ein Reisender, der zuvor ebenfalls belästigt wurde, in das Gesicht geschlagen.

Einer eingesetzten Streife der Bundespolizei gegenüber verhielt sich der 41- Jährige durchgehend äußerst aggressiv sowie unkooperativ. Er trat und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten. Dabei traf er einen Beamten mit einem Tritt am Knie und verletzte ihn leicht. Ein weiterer Beamter verletzte sich bei der Festnahme des Mannes leicht am Finger.

Gegen den bislang nicht polizeilich in Erscheinung getretenen 41-jährigen Mann wird nun wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Belästigung ermittelt. Er wurde zunächst nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

