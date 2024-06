Polizei Hagen

POL-HA: Porschefahrer grinst Polizei an und flieht nach Geschwindigkeitsverstoß

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr den Verkehr im Bereich der Hochstraße Ecke Konkordiastraße. Dazu setzte sie auch ein Lasermessgerät zur Überwachung der Geschwindigkeit ein. Ein schwarzer Porsche fuhr zu dieser Zeit zu schnell. Die Beamten gaben dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen. Der Porsche stoppte abrupt und fuhr zurück. Als einer der Polizisten auf ihn zu rannte und ihn zum Stehenbleiben aufforderte, grinste der Fahrer den Ordnungshüter an und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Viktoriastraße in Richtung Eilpe davon. Im Rahmen einer Fahndung fanden die Polizisten den Porsche in der Zur-Nieden-Straße auf. Er war offenbar eilig abstellt worden. Dabei beschädigte der Fahrer allem Anschein nach einen PKW in der benachbarten Parklücke. Eine Suche nach dem Fahrer verlief zunächst ergebnislos. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen und geht ersten Hinweisen zur Person des Fahrers nach. (hir)

