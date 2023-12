POL-PDMT: Diebstahl von amtlichen Pkw-Kennzeichen WW-VJ8892 ***Zeugenaufruf***

Rennerod (ots) - Am Dienstag, 26.12.2023, kam es zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der PKW wurde im Bereich Buchenweg in Rennerod an der Fahrbahn abgestellt. Die Heckscheibe des PKW wurde mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen, wodurch die Scheiben vollständige geborsten war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg ...

