Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Osterspai - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B42

Osterspai (ots)

Am 25.12.2023 um kurz nach 20 Uhr ereignete sich auf der B42 zwischen Osterspai und Braubach ein Verkehrsunfall. Der 33-jährige PKW-Fahrer befuhr die B42 in Fahrtrichtung Braubach und kam aus noch nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der Fahrer verletzte sich hierbei nur leicht. Am PKW entstand Totalschaden. Die B42 musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Falls Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06771 93270 bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell