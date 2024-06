Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sachbeschädigung

Ormont (ots)

Am Mittwochmorgen, den 12.06.2024, im Zeitraum von 00:30 bis 01:30 Uhr, wurden in der Rupbachstraße in Ormont zwei Bäume beschädigt. Außerdem wurden Gegenstände, wie Steine, Dachschindeln, Gartenstühle und Holzpfosten in der Straße verteilt. In der Rupbachstraße, in Höhe der Hausnummer 28 wurde zudem ein Kanaldeckel entfernt und in eine nahegelegene Hecke geworfen.

Durch Anwohner konnten zum angegebenen Zeitraum zwei junge Männer beobachtet werden, die die Rupbachstraße in Richtung Ortsausgang begingen.

Potentielle Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

