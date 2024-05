Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Vollbrand einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7

Knüllwald. Am Freitag (03.05.), gegen 5.30 Uhr, brannte eine Sattelzugmaschine auf der BAB 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und der Homberg/Efze vollständig aus.

Ein 38-jähriger ukrainische Fahrer war mit seinem Fahrzeuggespann auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs, als derzeitigen Erkenntnissen nach im Motorraum aufgrund eines technischen Defekts eine starke Rauchentwicklung entstand. Daraufhin stoppte der Fahrzeugführer das Gespann auf dem Standstreifen und verließ rechtzeitig und unverletzt das Fahrzeug, bevor das Führerhaus kurze Zeit später in Vollbrand stand. Durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr Homberg/Efze konnte der Brand schnell gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke des Standstreifens und der Sattelauflieger wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten war die A 7 in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand ein Rückstau von rund acht Kilometern.

Durch den Fahrzeugbrand sind zudem Betriebsstoffe ausgelaufen und im angrenzenden Flutgraben versickert. Seitens der Feuerwehr wurde die Unter Wasserbehörde verständigt und weiter Maßnahmen veranlasst. Die Reinigung der Fahrbahn erstreckt sich vermutlich noch bis in die Nachmittagsstunden.

Neben der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Homberg/Efze, die Autobahnmeisterei Hönebach sowie die Untere Wasserbehörde Homberg/Efze vor Ort.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Donnerstag (02.05.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Rotenburger mit seinem Leichtkraftrad die Auestraße. Eine 66-jährige Polo-Fahrerin aus Bebra wollte von einem Grundstück in die Auestraße einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 17-Jährige und seine 15-jährige Mitfahrerin aus Bebra kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Fußgänger leicht verletzt

Lauterbach. Am Samstag (27.04.), gegen 23.30 Uhr, wurde ein 34-jähriger Fußgänger aus Lauterbach leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen nach beabsichtigte ein 19-jähriger Mann aus Lauterbach mit seinem VW Polo von dem Parkplatz einer Schule in die Straße "An der Wascherde" einzubiegen. Der 34-jährige Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand, musste derzeit vorliegenden Informationen zu Folge auf die Seite springen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Dabei wurde er durch den Pkw leicht an der Hand verletzt. Der 19-Jährige flüchtete anschließend, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Er muss sich nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

