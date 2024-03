Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Brand einer Photovoltaikanlage in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt (ots)

Am Sonntag, dem 17.03.2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt zusammen mit dem Rettungsdienst um 14:16 Uhr in die Gebhardstr. unter dem Stichwort FEU G (Feuer, größer Standard) alarmiert. Der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn wurde eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines mehrgeschossigen Wohnhauses gemeldet.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung im Bereich des Flachdaches festgestellt werden. Nach der ersten Erkundung brannten dort vier Solarpaneele.

Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar mit einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr über die Drehleiter durchgeführt, da ein direkter Zugang über das Treppenhaus zum Brandherd nicht möglich war. Diese Maßnahme zeigte raschen Erfolg und so konnte bereits um 14:44 Uhr Feuer aus gemeldet werden.

Während der Löschmaßnahmen wurden die Bewohner des Hauses evakuiert, lediglich zwei Personen wurden aufgrund ihrer Erkrankung in der Wohnung belassen. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Einsatzstelle wurde anschließend für weitere Maßnahmen an den Energieversorger übergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften an diesem Einsatz beteiligt.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

