FW-SE: Einladung zur Jahreshauptversammlung (Vertreter*innen der Presse)

Bad Segeberg (ots)

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

der Kreisfeuerwehrverband Segeberg lädt Sie recht herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung für das Kalenderjahr 2023 ein.

Datum: Samstag, der 23.03.2024

Beginn: 19:00 Uhr Ort: Sporthalle Oering, Hauptstrasse 47 in 23845 Oering

Sie als Vertreter*innen der Presse sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Für unsere Planung bitten wir um vorige Anmeldung bis zum 21.03.2024 mit Namen und Agentur unter presse@kfv-segeberg.de.

Für Ihre Berichterstattung erhalten Sie von uns vor Ort eine Pressemappe mit allen wichtigen Informationen, Namen und Tagesordnung. Die Versammlung findet in diesem Jahr ausschließlich in Präsens statt. Einen Live-Stream wird es in diesem Jahr nicht geben.

Für Rückfragen vor, während und nach der Veranstaltung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlauf der KW 13, wird es seitens des Kreisfeuerwehrverband eine Pressemitteilung mit Fotos zur Versammlung geben.

